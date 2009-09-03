Чернівецька обласна СЕС закрила кафе

Рішенням Чернівецької обласної санепідемстанції у місті Сторожинець закрито приватне кафе «Берізка», де 29 серпня під час святкування хрестин отруїлись 15 осіб.

Власника і кухаря закладу притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомили кореспонденту УНІАН в обласній СЕС.

У ході розслідування у кафе виявлено порушення санітарно-протиепідемічного режиму, які могли стали причиною харчового отруєння – залучення до приготування страв осіб без проходження медичного огляду, порушення технології приготування страв, недотримання правил особистої гігієни.

Здійснено бактеріологічне та вірусологічне обстеження хворих та осіб, які були присутні на святкуванні, бактеріологічне, вірусологічне обстеження змивів, питної води.

Остаточне джерело інфекції ще не встановлено, епідеміологічне розслідування триває. За фактом харчового отруєння порушено кримінальну справу, триває слідство.