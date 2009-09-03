Уряд розгляне рішення КДМА про тарифи на ЖКП

Уряд має намір розглянути нове рішення Київської міської державної адміністрації від 31 серпня про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Як відомо, КМДА ухвалила нове рішення про те, щоб зменшити тарифи по відношенню до попередніх на 5%. Я вважаю це великою перемогою уряду, що нам вдалося в протистоянні допомогти киянам зменшити тарифи всього на 5%. Ми добивалися ухвалення рішення в рамках чинного законодавства. Я впевнений, що уряд найближчим часом розгляне це рішення, і, швидше за все, буде ухвалено рішення, як і минулого разу», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Перший заступник міністра ще раз наголосив, що встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги перебувають в компетенції Київської міської ради, а не міськадміністрації.

«КМДА знову наступає на ті самі граблі: замість того, щоб провести це рішення в рамках законодавства – ліквідувати заборгованість перед бюджетниками, ухвалити рішення відповідним уповноваженим органом - вони знову роблять те саме», - пояснив він.

Є.КОРНІЙЧУК прогнозує, що уряд скасує і це рішення КДМА, а у разі, якщо київська влада не виконуватиме рішення Кабінету міністрів, Міністерство юстиції буде оскаржити їх дії в суді.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КДМА №980, 981 і 978 від 31 серпня, в серпні-вересні оплата житлово-комунальних послуг для населення збільшиться не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.