Молочна компанія “Галичина” отримала сертифікат “Не містить ГМО”

Дослідження лабораторії науково-дослідницького центру Держспоживстандарту України підтвердили відсутність ГМО у йогуртах ТМ «Галичина». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що за результатами експертизи фахівці не виявили генетично модифікованих організмів у жодному із семи смаків продукту.

«Сьогодні ГМО можуть бути у будь-якому продукті харчування. Виявити чи спростувати їх наявність спроможні усього кілька лабораторій в Україні. Утім, виробники харчової галузі не поспішають провести експертизу. Для нас важливо інформувати споживачів про цей аспект складу продукту, оскільки вчені до кінця не дослідили можливий вплив ГМО на організм людини. Тому ми замовили дослідження одними з перших серед підприємств України. За результатам експертизи ГМО в йогуртах ТМ«Галичина» не виявлено», – повідомила директор з виробництва молочної компанії «Галичина» Марія Вовк.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Галичина» (м. Радехів, Львовська обл.,) створена в 1998 році. Компанія спеціалізується на виробництві та реалізації молочної продукції, а також сухого молока, масла та твердих сирів.

Потужності основної виробничої площадки компанії – Радехівского молокозаводу – складають 350 тонн молока на добу.

Основні торгові марки: «Галичина», «12 вітамінів», «Молочар», «Дві корівки».

У 2008 році молочна компанія «Галичина» збільшила обсяги реалізації продукції на 40% у порівнянні з 2007 роком – до 552,43 млн. грн.