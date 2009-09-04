У Криму 83 дитини госпіталізували з харчовим отруєнням

У четвер, 3 вересня, у Джанкої (Крим) 59 дітей госпіталізували із гострою кишковою інфекцією з явищами гастроентероколіту.

Станом на 8.30 4 вересня кількість госпіталізованих дітей досягла 83 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

На місце події прибули міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр охорони здоров’я АР Крим Сергій ДОНИЧ, комісія МОЗ України з розслідування причин інциденту.

За даними прес-служби МОЗ, перша дитина була госпіталізована в стаціонар Джанкойської інфекційної дитячої лікарні о 8 годині 3 вересня з підвищеною температурою, проносом, блювотою. З 10 години ранку до 13.00 до лікарні потрапили ще дев’ятеро дітей зі схожими проявами.

З 10.00 розпочали заходи щодо ліквідації осередку кишкової інфекції. Провели огляд персоналу дитячих закладів та з 14.00 огляди дітей, які були відсутні 3 вересня в дитячих колективах. Виявили вдома 6 хворих дітей.

Госпіталізовані діти віком від 1,9 року до 7 років перебували у різних дитсадках №№ 5, 7, 9, 14, 16. Загалом в дитячих закладах перебуває 770 дітей.

Легкий перебіг захворювання мають 53 пацієнти, середньої тяжкості - 30.

Попередній діагноз – гастроентероколіт.

3 та 4 вересня закрито дитячі садочки №№ 5 та 9, з яких госпіталізували більшість дітей. Причини харчового отруєння з’ясовують.