Єврокомісія перевірятиме українське молоко

В Україну прибули харчові інспектори з ЄС. Європейський аудит проходитимуть п’ять українських молочних компаній. Передусім інспекторів з Комісії ЄС цікавитимуть сировинні бази, де заготовляють молоко та державні ветеринарні лабораторії, які контролюють безпеку сировини і готової продукції. Якщо переробні підприємства витримають перевірку, то українські молочні продукти можуть зайняти нішу на європейському ринку в сегменті дешевого молока, сподіваються експерти.

Країнам ЄС дозволено імпортувати тільки молоко екстракласу. В Україні його виробляють трохи більше 1%, тому потрапити на європейський ринок зможуть лише кілька молокопереробних підприємств, прогнозує експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Інна ІЛЬЄНКО.

На думку І.ІЛЬЄНКО, до списку обраних можуть потрапити молокозаводи західного й київського регіонів. «Із західного регіону надходить 60% молока екстра, яке виробляється в Україні. Тому можна припустити, що котресь з тамтешніх підприємств зможе претендувати на вихід на європейський ринок», - сказала вона. Попри те, що у деяких країнах ЄС спостерігається перевиробництво молока, українські молочні продукти будуть конкурентноздатними через свою дешевизну, вважає експерт.

І.ІЛЬЄНКО зазначає, що перешкодою на шляху до ринку ЄС може стати відсутність в Україні системи виробництва молока. За її словами, понад 70% цього продукту заготовляють селяни вдома. Такої практики в ЄС не існує, тому довести європейським контролерам, що за українським молоком є належний контроль буде вкрай складно, вважають експерти.

Результати перевірки Офіс харчових продуктів і ветеринарії Єврокомісії має надіслати українській стороні за два місяці. Це вже другий приїзд європейських інспекторів на українські молокопереробні підприємства. Минулого літа чиновники з Комісії ЄС проінспектували 9 молочних підприємств. Однією з головних претензій за результатами перевірки тоді було розмежування повноважень центральних органів, які відповідають за контроль у сфері безпеки сировини й продукції. Були питання в європейських фахівців і щодо якості молочної сировини, а також готової молочної продукції.

“Німецька хвиля”