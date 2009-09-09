Реальна зарплата за січень-червень зменшилася на 10%

Рахункова палата України (РПУ) заявляє, що реальний життєвий рівень населення знижується. Реальна заробітна плата за січень-червень 2009 року зменшилася на 10,1%, що є найгіршим показником за цей період з 1999 року.

Як повідомляють на сайті РПУ, Колегія Рахункової палати України зазначає, що врахований під час затвердження державного бюджету рівень інфляції у розмірі 9,5% є заниженим. За перше півріччя цього року споживчі ціни зросли на 8,6 відсотка. За експертною оцінкою Рахункової палати, до кінця року зростання цін на споживчому ринку перевищить 15 відсотків.

Наявні інфляційні процеси призвели до реального зниження основних державних соціальних гарантій, а відтак - до падіння життєвого рівня.

Згідно зі статтею 55 закону про державний бюджет, мінімальна заробітна плата у січні цього року становила 605 грн., у червні - 625 гривень. Порівняно із січнем, її розмір номінально підвищився на 3,3%., проте в реальному обчисленні, з урахуванням інфляції, він знизився на 4,9%, наголошує РПУ.

Відповідно до статті 54 закону про державний бюджет, мінімальний розмір пенсії за віком у січні становив 498 грн., а у червні, з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 №198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян", - 505,5 гривні. Таким чином, мінімальна пенсія номінально зросла на 1,5%, тоді як реально вона знизилася на 6,5%.

Водночас, в умовах "замороження" розміру прожиткового мінімуму, фактично, на рівні жовтня минулого року (626 грн.) з урахуванням інфляції за останні дев`ять місяців цей показник реально знизився майже на 15%. Фактичні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність, у червні становили, відповідно, 887 і 659 грн., що перевищило встановлені законом про державний бюджет розміри на 262 та 153,5 гривні. Заробітну плату, нижчу за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у червні нараховано майже 3 млн. працівникам.

Крім того, наголошує РПУ, зниження виробничої активності призвело до погіршення ситуації на ринку праці. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку державної служби зайнятості, у червні становила 671 тис. або 9 осіб на 1 вільне робоче місце чи вакантну посаду, тоді як у червні минулого року ці показники, відповідно, становили 555 тис. та 3 особи. Зросли обсяги вимушеної неповної зайнятості. У звітному періоді цього року кількість працівників, які працювали у режимі скороченого робочого дня (тижня) порівняно з відповідним періодом минулого збільшилася у 5,5 раза, а кількість працівників, які перебували в адміністративних відпустках, відповідно, утричі, йдеться у повідомленні Рахункової палати.