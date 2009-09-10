Єврокомісія може заборонити вилов тунця в Атлантиці

Європейська комісія підтримує ідею заборони вилову тунця в Атлантичному океані.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у розповсюдженій заяві комісара ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставроса ДІМАСА.

“Ми маємо діяти на основі кращих наукових досліджень, які доступні нам, а вчені кажуть, що необхідно терміново вжити заходів зі збереження цього одного з найбільш символічних океанічних творінь”, - зазначив комісар ЄС.

Передбачається, що країни-члени ЄС мають вивчити вказану пропозицію до 21 вересня, щоб визначитися перед голосуванням в агентстві ООН з протидії нелегальній торгівлі рідкісними видами диких тварин та рослин у березні 2010 року.

Довідка УНІАН. Раніше екологи критикували рішення Міжнародної комісії з охорони атлантичного тунця (ICCAT), якими визначали щорічні квоти на вилов блакитного тунця, що знаходиться під загрозою зникнення.

У 2008 році загальний об`єм квот на вилов блакитного тунця в Атлантиці становив 28,5 тонни, у 2009 році - 22 тисячі тонн.

Міжнародна екологічна організація із захисту океанів закликала повністю припинити промисел до відновлення популяції цієї риби.