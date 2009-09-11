Чверть російських компаній перевіряє електронну пошту співробітників

Біля 28% російських компаній контролюють електронне листування співробітників, пише газета "Ведомости" з посиланням на дані опитування Superjob.Ru. На цьому порталі результати опитування поки не опубліковані. Компанії вважають, що краще проглядати електронну пошту, аби не допустити витоку важливих даних. Ще 7% працедавців перевіряє повідомлення, що відправляють за допомогою інтернет-месенджерів (наприклад, ICQ), а 3% - спілкування по Skype.

У Superjob відзначають, що прогляданням пошти захоплюються в основному великі компанії. Половина працедавців, які наймають більше п`яти тисяч осіб, стежить за електронним листуванням співробітників.

Згідно зі статтею 138 Кримінального кодексу Росії, порушення таємниці листування є кримінальним злочином, проте, "Ведомости" відзначають, що зараз ця стаття фактично не працює.

За даними InfoWatch, компанії, що спеціалізується на захисті від витоків інформації, за перші півроку в світових ЗМІ була опублікована інформація про 413 великих витоків інформації. Для порівняння, в другому півріччі 2008 року цей показник склав тільки 273 витоки.

Lenta.ru