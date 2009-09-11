У Житомирі пройде фестиваль грузинського вина

12 вересня під час святкування 1125-річчя Житомира у місті пройде фестиваль грузинського вина та національних кухонь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Житомирській міськраді.

Святкувати день народження Житомира у міській раді планують з розмахом, бо місту виповнюється 1125 років. До ювілею організаційні роботи вже давно розпочалися: на Соборному майдані будують світломузичний фонтан, а біля кінотеатру "Жовтень" - "лавку спогадів".

Також з 5 по 9 вересня у місті біля кінотеатру "Жовтень" проходив фестиваль меду.

Цифра 1125 стане лейтмотивом свята - 12 вересня усіх бажаючих пригощатимуть спеціальним кулінарним виробом „Ріг достатку”, де буде зібрано 1125 різноманітних компонентів. На свято запросять і представників книги рекордів Гіннеса, аби вони занесли до цієї книги солодкий шедевр.

У спортивних змаганнях братимуть участь 1125 спортсменів, а учасникам змагань з пауер-ліфтингу запропонують снаряди вагою 1125 кілограмів.

12 вересня у Житомирі курсуватиме екскурсійний тролейбус, а центральними вулицями пройде святкова кавалькада.

Пройде гала-концерт за участю житомирських виконавців - "Діджей Кіше", гурти "Друга ріка", "Авіатор", "Світязь" та багато інших. Свято закінчиться феєрверком.