У Луганську відкрили шостий супермаркет EUROSPAR

Компанія «SPAR-Україна» відкрила в Луганську шостий супермаркет – EUROSPAR – площею 1500 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Повідомляють, що 28 серпня в Луганську відкрили новий торговий центр «Південноград», якірним орендарем якого став продуктовий супермаркет EUROSPAR.

«Супермаркет EUROSPAR поєднав у собі високий сервіс, широкий вибір, оптимальні ціни, - цитують в компанії слова директора мережі “SPAR-Луганськ” Любові ХУДОКОРМОВОЇ. – І наш колектив зробить все можливе, щоб покупці EUROSPAR залишилися задоволені обслуговуванням».

За її словами, асортимент супермаркету включає більше 11 тис. найменувань (фрукти, овочі, м`ясо, риба, кулінарія, випічка та ін. товари), які відповідають високим стандартам якості. У супермаркеті працює 11 касових терміналів.

Довідка УНІАН. Компанія «СПАР-Україна» (заснована в 2001 році) розвивається на умовах франчайзингу, пропонуючи 4 формати супермаркетів – SPAR-EXPRESS (торговою площею від 60 до 200 кв. м.), SPAR (торговою площею від 200 до 1000 кв. м.), EUROSPAR (торговою площею від 1000 до 3000 кв. м.), INTERSPAR (торговою площею більше 3000 кв. м.). З серпня компанія реорганізувалася в ТОВ "SPAR-Україна" і перевела головний офіс із Черкас до Києва.

Станом на 1 серпня 2009 року, мережа "SPAR" об`єднує 35 супермаркетів загальною торговою площею 23,4 тис. кв. м в 13 містах України: Черкаси, Сміла, Канів, Луганськ, Дніпропетровськ, Корсунь-Шевченківський, Кривий Ріг, Соледар, Харків, Миколаїв, Київ, Радомишль, Кіровоград.

SPAR – мережа продуктових супермаркетів у 33-х країнах світу, у складі якої більше 14 тис. супермаркетів, а розмір роздрібних продажів складає близько 30 млрд. євро на рік.