У Британії виросло покоління некурців

Дослідження, проведене в рамках урядової програми Stop Smoking Services, продемонструвало, що у Великобританії виросло покоління дітей, які ніколи не намагалися закурити, і вважають, що ніколи не будуть цього робити.

На їхню думку, куріння як таке зникне до 2030 року.

У рамках дослідження опитали дітей віком від 8 до 13 років.

Дев`ять із десяти опитаних ніколи не пробували закурити.

ВВС