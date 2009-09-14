У Британії виросло покоління некурців
14:24, 14 вересня 2009Права споживачів
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Дослідження, проведене в рамках урядової програми Stop Smoking Services, продемонструвало, що у Великобританії виросло покоління дітей, які ніколи не намагалися закурити, і вважають, що ніколи не будуть цього робити.
На їхню думку, куріння як таке зникне до 2030 року.
У рамках дослідження опитали дітей віком від 8 до 13 років.
Дев`ять із десяти опитаних ніколи не пробували закурити.
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