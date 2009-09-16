Чоловіків у Британії відпускатимуть на півроку для догляду за дітьми

У Великобританії молоді батьки отримали право брати відпустку по догляду за дитиною строком до півроку, пише The Daily Mail.

Нові правила набудуть чинності з квітня 2011 року. Зараз вони мають право на відпустку максимум у два тижні. Цим правом, за даними газети, користується близько 60 відсотків британців. Жінкам, у свою чергу, дозволяється йти з роботи на один рік.

Тепер молоді батьки зможуть розділити батьківські турботи порівну. Матері, що виходять на роботу після шести місяців, зможуть передати догляд за дитиною своїм чоловікам.

Британський уряд припускає, що таким чином вийде зруйнувати образ британського працюючого батька, який не бачить, як росте його дитина.

Тим часом плани уряду піддалися різкій критиці з боку керівників компаній. На їх думку, Кабінет міністрів послухався профспілок і поставив під удар плани з відновлення бізнесу після кризи.

“Хрещатик”