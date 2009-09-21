83% вин, що продаються в Україні, - вітчизняного виробництва

83% вин, що продаються в Україні, – це вітчизняний виробник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту маркетингу ЗАТ «Алеф-віналь» Анатолій КОГАН вчора на прес-конференції на заводі компанії в Криму.

За його словами, 15 років тому в Україні панували вина з Молдови.

«Тоді вони займали 87% ринку України», - сказав А.КОГАН.

Він також відзначив, що сьогодні молдавські вина займають 6-7% ринку України.

«Інші 10% продукції на ринку країни між собою ділять вина з Чилі, Франції, Італії, Грузії та інших країн світу», - сказав А.КОГАН.

«Грузія скотилася з 4 до 0,4% за останнє десятиліття», - заявив він.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-віналь» (м. Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків «Багерово», завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (Крим), ЗАТ «Бурлюк» (Крим), ЗАТ «Старокримській» (Крим), завод по розливу вин ТОВ «Атлантіс» (Дніпропетровська обл..).

Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинків» і ТМ «Жан Жак», горілка ТМ «Горілка Українка» і ТМ «Хельсінкі».