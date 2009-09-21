У Києві відкрили дельфінарій "Немо"

У Києві відкрили мобільний дельфінарій «НЕМО», що працюватиме на державному підприємстві "Льодовий стадіон".

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, відкриття дельфінарію відбулось 19 вересня.

Символічну стрічку, як свідчення початку функціонування дельфінарію, урочисто перерізала заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна КОНДРАТЮК.

Вона зазначила, що це вже третій дельфінарій, який входить до складу культурно-оздоровчих комплексів «Немо» в Україні. До складу Київського увійдуть дельфінарій, океанаріум та центр дельфінотерапії.

Київський дельфінарій, що розрахований на 600 посадкових місць, є складною інженерною конструкцією, яка містить комплекс басейнів, систему водопостачання, місця утримання різноманітних морських тварин, спеціально облаштовані місця для дельфінотерапії.

У дельфінарії повністю дотримуються всіх існуючих на сьогодні у світі правил з утримання і дресирування морських тварин.

Наприкінці грудня 2009 року в дельфінарії відкриють океанаріум. Океанаріум становитиме собою двоповерхову експозицію з величезними акваріумами, в яких житимуть багато морських та океанічних видів риб і екзотичних тварин зі всіх куточків планети.