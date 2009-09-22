Підприємства Вінниччини скоротили виробництво соків і нектарів

У січні-серпні 2009 року підприємства Вінницької області виготовили 30,025 тис. тонн соків і нектарів, що на 40,8% або на 20,681 тис. тонн менше, ніж в січні-серпні 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВ`ЯЧИЙ.

Він відзначив, що скорочення виробництва соків і нектарів в січні-серпні відбулося через дефіцит у підприємств оборотних коштів.

Зокрема, в порівнянні з серпнем 2008 р., в серпні 2009 р. виробництво соків і нектарів переробними підприємствами Вінницької області скоротилося на 15,37% або 1,066 тис. тонн – до 5,869 тис. тонн. В порівнянні з липнем 2009 р., в серпні 2009 р. виробництво соків і нектарів збільшилося на 44,41% або 1,805 тис. тонн.

У січні-серпні виробництво соків і нектарів переробними підприємствами Каліновського району скоротилося на 42,8% або 18,830 тис. тонн в порівнянні з січнем-серпнем 2008 року - до 25,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в першому півріччі 2009 року підприємства Вінницької області виробили 20 тис. тонн соків і нектарів, що на 47,4% або на 18,074 тис. тонн менше, ніж в першому півріччі 2008 року.

Довідка УНІАН. Найбільшим виробником соків і нектарів у Вінницькій області є компанія „Вінніфрут”. До складу компанії входять 9 дочірніх підприємств і 3 заводи.

На Вінниччині існує 9 підприємств, які займаються виробництвом соків і нектарів, їх частка на українському ринку складає близько 8%.