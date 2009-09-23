«Оболонь» інформуватиме на етикетці про норми споживання пива

У рамках програми «Споживай відповідально!» компанія «Оболонь» почала розміщувати на етикетках своєї продукції повідомлення про необхідність відповідального ставлення до пива, а також інформацію про безпечні норми споживання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, нова етикетка розміщена на пляшках 1 л пива «Оболонь Живе», яке нещодавно вивели на ринок. Найближчим часом спеціальною позначкою, що складається із логотипу проекту та відповідного тексту, буде маркуватися уся пивна продукція компанії. Зокрема, це пиво під торговими марками «Оболонь», «Magnat», «Zibert», «hike premium», «Десант».

Відтепер етикетки пива компанії «Оболонь» містять застереження щодо вживання напою: «Не рекомендується вживати особам до 18-ти років, вагітним жінкам, водіям. Добова норма споживання: чоловіки – 0,5-0,7 л, жінки - 0,3-0,5 л».

«Оболонь» серйозно ставиться до проблем споживання пива в Україні і підтримує світові принципи відповідального маркетингу. Щоб донести до якомога більшого кола людей інформацію про важливість відповідального ставлення до пива, ми першими в Україні започатковуємо нанесення на етикетки повідомлення щодо норми споживання пива», - говорить директор з продажів та маркетингу ЗАТ «Оболонь» Олена ГАРБАРЧУК.

Відомо, що ступінь дії алкоголю на людину залежить від того, яка саме кількість вживається за один раз або за певний період часу. Міжнародна організація праці (ILO) оперує поняттям «стандартна доза алкоголю», яка вимірюється в юнітах. 1 U (юніт) = 12,8г чистого алкоголю. Одночасно визначено межі поміркованого вживання алкоголю:

- для чоловіків: менше, ніж 14U щотижня

- для жінок: менше, ніж 9U щотижня

- не більше 5 U алкоголю за один день як для чоловіків, так і для жінок

- наявність принаймні 3 днів на тиждень, вільних від вживання алкоголю

Підраховано, що в одній пляшці 0,33 л звичайного пива міститься 1 U, міцного пива – 1,5 U.

У зв’язку з цим «Оболонь» закликає людей, які вживають пиво, підраховувати, скільки вони випивають, для того, аби визначити для себе рівень безпеки і змінити свої звички щодо вживання алкоголю.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.