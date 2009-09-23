На прикарпатті побільшало туристів

Кількість туристів, які відвідали Івано-Франківську область у січні–червні цього року склала 486,2 тисяч, що на 111,9 тис. або 29,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Івано-Франківської області.

Туристичні послуги у I півріччі цього року в Івано-Франківській області надавали 72 суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи).

Протягом шести місяців 3250 мешканців області виїжджали за кордон, а кількість іноземних туристів, які відвідали область, склала 1378 осіб, що у 1,5 раза більше, ніж торік за відповідний період.

Екскурсійні послуги надано 388,7 тис. туристів.

Обсяг наданих туристичних послуг у першому півріччі поточного року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зріс на 38,7% і склав 99,3 млн. грн., витрати, пов’язані з наданням туристичних послуг, зросли на 27,6% і склали 84,9 млн. грн.