У 19,3% українців не було відпустки цього року

Літо – пора відпусток, які передбачають відпочинок. В українських реаліях слово “відпустка” трохи трансформувалося. Такий висновок можна зробити з опитування, яке провели “Споживчі новини”.

Ми запитали читачів, де вони відпочивали цього року. Найпопулярнішим, що нікого не здивує, став відпочинок на Чорному морі. Там відпочило 28,5% українців. А ось другу позицію, як не сумно це констатувати, займає відпочинок вдома - 18,5%. Навіть не на дачі, яка мала в опитуванні окремий рядочок, і отримала своїх 7,2%.

Азовське море лише на 0,5% випередило Карпати - 6.5% та 6% відповідно. За кордоном (у безвізових країнах) відпочило 4,7% українців, у Європі – 5,1%. Екзотичні країни та острови були доступні 4,1% наших співвітчизників.

За проведеним опитуванням, 19,3% українців взагалі не мали відпустки цього року.

У голосуванні взяло участь 1882 осіб.