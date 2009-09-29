Німці найбільше бояться кризи, безробіття та зростання цін

Під час щорічного репрезентативного опитування соціологи визначають страхи німців. Найбільшим цього року, як і слід було очікувати, виявився страх перед економічною кризою - 66% опитаних німців бояться рецесії. Минулого року таких було лише 58%. На другому місці опинився страх перед безробіттям – 65%. Це на 18% більше, ніж минулого року.

На третє місце опустився лідер минулого року – страх перед зростанням ціни на продукти харчування. Цього року такі побоювання висловили 63% опитаних німців – на 13% менше, аніж торік. Соціологи пояснюють це тим, що ціни на продукти харчування в Німеччині є досить низькими в порівнянні з іншими країнами Західної Європи.

На четвертому місці - страх перед кліматичними змінами. Це є наслідком постійної присутності цієї теми в політиці та ЗМІ, зауважують експерти. Апокаліптичні картини, змальовані чиновниками та науковцями, лякають людей.

Страх перед якоюсь важкою хвороби посідає п’яте місце – 54%.

Незважаючи на постійні терористичні погрози, страх перед терактами займає цього року лише дев’яте місце (46%). Минулого року це було п’яте (58%). А страх перед злочинністю взагалі посів лише передостаннє місце – 25%.

Знизилася також загальна кількість тих, хто боїться іноземців, наркозалежності своїх дітей та воєн за участі Німеччини. Менше страхів гризе німців нині і щодо їхнього приватного життя. Наприклад, страх перед розлученням з партнером посів останнє 16-е місце (16%). Хоча, за статистикою, кожен третій шлюб у Німеччині розпадається.

“Німецька хвиля”