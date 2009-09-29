У Миколаївській області середня зарплата зменшилася на 5%

У Миколаївській області номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств в серпні 2009 року зменшилася на 5%, в порівнянні з липнем цього року, - до 1793 грн. Водночас, на 10% збільшилася, в порівнянні з серпнем 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Наголошують, що заробітна плата в основних сферах економіки області склала: у промисловості – 2272 грн., сільському господарстві – 1247 грн.

Реальна заробітна плата в серпні 2009 року, в порівнянні з липнем, знизилася на 4,7%, а в порівнянні з серпнем 2008 року – на 5,3%.

Об`єм заборгованості із виплати зарплат у Миколаївській області на 1 вересня 2009 року склав 31 млн. грн. і, в порівнянні з показником за липень, збільшився на 13,6%, або на 3,7 млн. грн.