Фестиваль «Азія-кіно» стартує сьогодні в Києві

Фестиваль «Азія-кіно» відкриють сьогодні в Києві о 20:45 в кінотеатрі «Україна».

Цього року, вже традиційно, в проекті представлять найкращі з нових зразків азіатської кіноіндустрії, відзначені на провідних кінофорумах світу.

"Азія-кіно 2009" відкриє фільм «Гімалаї - там, де живе вітер» південнокорейського режисера Джеона Соо-Іла. Витончена, небагатослівна, майже медитативна притча буддиста розгортається на тлі гімалайських пейзажів. У головній ролі актор Мін-Сик Цой, відомий українському глядачеві, зокрема, за фільмом «Олдбой».

„Київ 98 FM"