British Airways вводить плату за ручний багаж

Британська авіакомпанія British Airways оголосила, що з 8 жовтня вводить плату за другу сумку ручної поклажі.

Для пасажирів далеких міжнародних рейсів додатковий ручний багаж тепер коштуватиме 40 фунтів стерлінгів (приблизно 64 долари), якщо його реєструвати в аеропорту, або 32 фунти стерлінгів, якщо реєстрацію проводити в інтернеті.

За кожну додаткову сумку пасажири будуть платити 90 фунтів стерлінгів.

Для внутрішніх і європейських рейсів British Airways друга ручна поклажа коштуватиме 35 фунтів стерлінгів (реєстрація в аеропорту) і 28 фунтів стерлінгів (через інтернет).

В авіакомпанії зазначили, що нововведення не розповсюджуються на пасажирів першого класу і деяких інших привілейованих категорій пасажирів, до яких діють особливі правила ручної поклажі.

Крім того, з 8 жовтня авіакомпанія ввела платну послугу з вибору місця біля вікна або два і більше місць поряд. За це авіакомпанія братиме від 10 фунтів стерлінгів (16 доларів) в економному класі, до 60 фунтів стерлінгів (96 доларів) в бізнес-класі.

“Діло”