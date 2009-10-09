У Сумах на одне робоче місце претендують понад 15 осіб

На одне робоче місце в Сумах претендують понад 15 осіб. На сьогодні у Сумській міській службі зайнятості зареєстровано більш як 4100 безробітних, а існуючих вакансій всього 265.

Як передає кореспондент УНІАН, директор Сумського міського центру зайнятості Микола КУХТИК відзначив, що найближчим часом у Сумах очікується новий сплеск звільнень і зростання безробіття. Зокрема, в період до 27 жовтня найбільше підприємство хімічної галузі України ВАТ «Сумихімпром» передбачає скоротити 243 осіб. До списку на скорочення потрапили також 32 співробітники Сумської митниці, близько 100 співробітників банків та інші.

Загалом, до кінця жовтня новими клієнтами Сумського міського центру зайнятості стане понад 600 осіб.