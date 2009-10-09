ТМ «Ruslada» почала виробництво глазурованого зефіру «Мон Шер». Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що зефір – продукт, що містить багато вуглеводів і не містить жирів. З компонентів, що входять до складу зефіру, найкорисніший агар, який видобувають з морських водоростей. Він містить багато йоду, сприяє виведенню з організму радіонуклідів і солей важких металів.

Лінійка «Мон Шер» включає глазурований зефір з ванільним смаком «Неперевершений” і полуничним смаком «Вишуканий».

Особливістю продукту є те, що в його виробництві використовують шоколадну, а не кондитерську глазур, і натуральні інгредієнти.

Довідка УНІАН. Група компаній „Петрус”, об`єднує десятки торговельно-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництво алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, реклами, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, продуктів харчування, косметики, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості.

ГК „Петрус” представляє відомі в Україні та світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» і ін. Свою продукцію експортує в більше двадцяти країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан і ін.