Комп’ютерні клуби перебувають у незадовільному стані

Комп’ютерні ігрові клуби в Україні перебувають у незадовільному санітарно-гігієнічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті VІ Конгресу педіатрів України повідомив директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, президент Асоціації педіатрів України Юрій АНТИПКІН.

За його словами, значна скупченість дітей при мікробіологічному забрудненні у комп’ютерних клубах становить небезпеку для здоров’я.

“Найуразливішими до впливу несприятливих чинників є підлітки 13-14 років, безконтрольне відвідування цих клубів впливає на психічне та фізичне здоров’я учнів. Це може спричинити порушення у функціональному стані, нервовій системі, погіршення зору”, – наголосив Ю.АНТИПКІН.