Кількість користувачів інтернету в Україні зросла на 10,4%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету (унікальних користувачів, які здійснили більше одного перегляду сторінки за вересень 2009 року, і користувачів, які проглядали сторінки цього ж і минулого місяця) у вересні 2009 року зріс на 10,4%, порівняно із серпнем 2009 року, і склав майже 12,34 млн. чол. (у серпні – 11,17 млн.).

Такі результати наводять у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за вересень 2009 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу користувачів інтернету у вересні продемонструвала, що в основному українські користувачі живуть у столиці і у великих містах - на перші 8 регіонів України припадає майже 89% українських користувачів.

Водночас, із значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у вересні 2009 року припало 59,38% від усіх користувачів інтернету в Україні. Далі йдуть : Одеса (6,74%), Дніпропетровськ (5,41%), Донецьк (5,19%), Харків (4,18%), Львів (3,21%), Крим (2,53%), Запоріжжя (2,26%). Сумарна частка цих регіонів склала 29,52%.

На решту регіонів України припало 11,1% користувачів інтернету в Україні у вересні 2009 року.

Аутсайдерами за рівнем проникнення інтернету в Україні у вересні стали міста Луцьк (0,13% користувачів), Чернівці (0,25%) і Житомир (0,24%).

Загальний час, проведений українськими користувачами інтернету в глобальній мережі у вересні 2009 року склав понад 4,152 млрд. хвилин, що на 8,75% більше, ніж у серпні 2009 року.