У Полтавській області 87-річна жінка вперше отримала паспорт

87-річна Євгенія КУБИШКІНА із села Куликове Котелевського району Полтавської області вперше отримала паспорт.

Як повідомила УНІАН інспектор ЦЗГ ГУ МВС України в Полтавській області Яна ХОЛОДНА, 2 вересня до начальника міліції Полтавської області Михайла ЦИМБАЛЮКА на особистий прийом прийшла Ганна МЯЛО, яка обіймає посаду голови ветеранської ради села Куликове. Вона розповіла, що у селі є жінка, яка не має паспорта і вже понад 30 років не знає, що таке пенсійне забезпечення.

За словами начальника відділу громадянства і реєстрації фізичних осіб ГУМВС України в Полтавській області Романа БУРНАХОВСЬКОГО, «жінка дуже багато переїжджала, тому потрібно було відстежувати усі переміщення, даючи відповідні запити. Зверталися і в Росію, і навіть у Грузію, тому що була інформація, що вона деякий час там проживала. Дату народження вона пам’ятала, але то була тільки усна інформація, не підтверджена жодним документом, адже архіви, де зберігалися дані на людей, згоріли у часи війни. Єдине на що ми натрапили – запис в одній із лікарень у Луганській області, де записані дані КУБИШКІНОЇ Євгенії Дмитрівни – дата народження, але знову ж таки жодної інформації про паспортні дані».

Ще один запис і згадку про жінку виявили у погосподарській книзі Великорублівської сільської ради від 1976 року. Там вказано родину КУБИШКІНИХ – Євгенію Дмитрівну, яка народилася у Котелевському районі, та її дітей.