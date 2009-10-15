Кількість людей, які голодують, може перевищити мільярд

Вперше на планеті кількість людей, які страждають від голоду, може цього року перевищити мільярд. Це прогнозує німецька спілка неурядових організацій Welthungerhilfe, що представила свою щорічну доповідь.

«ХХІ століття загрожує перетворитися на століття голоду. Кожен шостий недоїдає», - сказала в середу в Берліні голова спілки Бербель ДІКМАНН. За даними Welthungerhilfe («Міжнародна допомога від голоду») – найгірша ситуація склалася в республіці Конго. Також критичне становище в Бурунді, Сьєрра-Леоне, Чаді та Ефіопії. Натомість у країнах Азії ситуація дещо покращилася.

У доповіді про голод також сказано, що від нього найбільше потерпають країни, де порушуються права жінок. Загалом жінки становлять понад дві третини (70%) бідних на планеті й змушені жити на менше, ніж один євро в день.

За даними ООН, 642 мільйони голодують у країнах Азії, 265 мільйонів – у країнах Південної Африки та 53 мільйони – у Латинській Америці.

“Німецька хвиля”