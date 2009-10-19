БЮТ вітає «Оболонь» з почесним місцем у списку кращих в Європі

Голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України Наталія КОРОЛЕВСЬКА привітала ЗАТ «Оболонь», одного з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, з завоюванням почесного місця в рейтингу 500 найбільших компанії Східної та Центральної Європи за версією аудиторсько-консалтингової компанії Deloitte. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У листі представника фракції БЮТ повідомляється, що успіх працівників компанії продемонстрував високий потенціал українських підприємств. Участь у рейтингу для «Оболоні» є серйозним досягненням на шляху до широкого міжнародного визнання вітчизняного бізнесу. Також Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила сподівання, що високі доходи й конкурентоспроможність завжди будуть візитною карткою ЗАТ «Оболонь».

Коментуючи лист, генеральний директор ЗАТ «Оболонь» Олександр ПУЧОК подякував за добрі слова народного депутата та наголосив на тому, що останні дії фракції БЮТ, зокрема народних депутатів Миколи ТОМЕНКА, Олега ЛЯШКА, Сергія ТЕРЬОХІНА та Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, направлені на знищення пивоварної галузі в Україні та лобіювання інтересів горілчаної галузі.

Зі слів генерального директора ЗАТ «Оболонь», саме депутати фракції БЮТ «проштовхнули» з порушенням чинних законів підвищення акцизу на пиво майже у 2 рази з 1 липня цього року. А на даному етапі зусилля цих політиків направлені на прийняття закону, що завдасть значних збитків пивоварній галузі. Скорочення пивного ринку призведе до втрати тисяч робочих місць і зменшення надходжень до державного бюджету.

«Події, які відбуваються в нашому законодавчому органі, гальмують цілу галузь. Ніхто і ніде так не бореться з національним виробником, як це роблять у нас. Галузь може просто бути знищена», - підсумував О.ПУЧОК.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.