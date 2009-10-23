Жителі Кіровограда на 2 дні залишаться без води
16:50, 23 жовтня 2009Права споживачів
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Через ремонтні роботи на водогоні
Жителі Кіровограда у зв’язку із проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні «Дніпро-Кіровоград» на два дні залишаться без водопостачання.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Анатолій ГРОСУЛ.
Подача води на місто буде припинена 28 жовтня з 00.30, а відновиться 29 жовтня з 20.00. Для мешканців верхніх поверхів багатоквартирних будинків водопостачання повністю відновиться ввечері 30 жовтня.
Місцева влада уже оголосила час і місця стоянок автоцистерн з питною водою на вказаний період.
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