McDonald's закривають в Ісландії

Ісландці, починаючи з наступних вихідних, не зможуть перекусити в McDonald`s. Про закриття мережі ресторанів швидкого харчування у цій маленькій острівній країні вони дізналися у вівторок, ввімкнувши радіо RUV. Щоправда, варто зазначити, що мережа складається всього з трьох ресторанів, всі вони знаходяться у Рейк`явіку з 1993 року.

Причиною такого рішення керівник фірми-власника ліцензії на франчайзинг McDonald`s в Ісландії Магнус ОҐМУНДССОН називає відсутність прибутків: «За даної економічної ситуації це стало занадто дорого», - каже підприємець. Згідно з приписами McDonald`s, фірма М.ОҐМУНДССОНА Lyst мусила імпортувати абсолютно все для ресторанів – від упаковки до м`яса й сиру – з Німеччини.

Оскільки ісландська крона дуже послабилася, а митні збори на імпорт є досить високими, впродовж минулого року видатки на утримання ресторанів, за словами М.ОҐМУНДССОНА, збільшилися вдвічі. «Це просто неймовірно. За кілограм цибулі, імпортованої з Німеччини, доводиться платити стільки ж, як за пляшку хорошого віскі», - обурюється М.ОҐМУНДССОН.

За таких обставин підприємство просто неконкурентноспроможне у порівнянні з тими ресторанами, які використовують місцеві продукти. За один «БіґМак» ісландці мусили плати 650 крон, тобто близько 3,5 євро. А для того, щоб отримувати прибуток, за підрахунками власника, треба було б підвищити ціну ще на 20 відсотків, тобто до 780 крон. Тоді ісландський гамбургер став би найдорожчим у світі.

Американський концерн McDonald`s вже заявив, що не збирається шукати нових партнерів для франчайзингу в Ісландії через скрутне економічне становище в країні.

Це вже не перший випадок, коли McDonald`s згортає свою діяльність у всій країні. Через неприбутковість 2002 року американська компанія змушена була закрити свої ресторани у семи країнах.

“Німецька хвиля”