США купуватимуть українські консервовані огірки

Замовлення на постачання консервованих огірків у трилітрових банках до Сполучених Штатів Америки отримав Корсунь-Шевченківський плодоконсервний завод Черкаського облспоживсоюзу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Черкаському облспоживсоюзі, у США, де проживає багато вихідців з СРСР, консервовані огірки в трилітрових банках вважаються заморським делікатесом. У Лос-Анджелесі, де багато українців, для їх продажу навіть відкрили спеціалізований магазин під назвою "У Жори".

Продукція Корсунь-Шевченківського плодоконсервного заводу також користується популярністю в Ізраїлі. Одна з ізраїльських фірм купуватиме тут консервовані огірки, горошок, березовий і морквяний соки.