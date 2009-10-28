У Донецьку встановили мобільні термінали для оплати компослуг

У Донецьку встановили мобільні термінали для оплати комунальних послуг.

Про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, здійснити платіж через мобільний термінал тепер можна у будь-який час доби. Поки комунальні платежі в Донецьку приймають 50 терміналів, які встановлені на вулицях, у підземних переходах і великих магазинах. Найближчим часом підключать ще півтори сотні таких пристроїв.

Наголошують, що жителі міста за допомогою приладів зможуть дізнатися суму своєї заборгованості, а також заплатити за рахунками. За віртуальну оплату не беруть ніякої комісії, але це тільки на період впровадження нової послуги, пояснили комунальники. Як тільки електронні платежі стануть популярними, їх зроблять платними, і власники терміналів братимуть до 3% з кожного рахунку.