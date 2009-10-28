Закордонний паспорт можна отримати без ідентифікаційного коду

У Тернопільській області для отримання закордонного паспорта відтепер не потрібно буде подавати ідентифікаційний номер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласного управління міліції, таке нововведення запроваджено для зручностей віруючих громадян, які через віросповідання досі не мають ідентифікаційних кодів.

Відтак, тепер їм для отримання закордонного паспорта достатньо буде пред’явити лише паспорт громадянина України.

За даними ЦГЗ, Тернопільщина стала першою областю, яка внесла зміни щодо оформлення закордонних паспортів для зручностей віруючих громадян. Для цього київські спеціалісти провели технічну модернізацію у комп’ютерній системі отримання паспортів.

В обласному управлінні міліції зауважили, що зміни порядку видачі паспортів відбулися не тільки в Тернополі, а й у місті Кременець, зважаючи на велику кількість вірян, котрі проживають у Кременецькому районі та з релігійних міркувань відмовились від присвоєння їм ідентифікаційних кодів.