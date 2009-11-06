Відпускна ціна на цукор стабілізується на рівні 6,4-6,5 грн./кг

Відпускна ціна на буряковий цукор стабілізується на рівні 6,4-6,5 грн./кг до кінця року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

«Відпускна ціна на цукор у середині грудня має стабілізуватися на рівні 6,4-6,5 грн. за кг, адже цукор-сирець, який приїде в Україну, коштуватиме 6,3 грн./кг. Якщо сьогодні цукрові заводи продають цукор дешевше – по 6-6,1 грн./кг, то лише тому, що треба купити газ, а щойно завершиться робота заводів, ціна має стабілізуватися на такому рівні. А якщо ми дуже піднімемо ціну на цукор, до нас приїде бразильський, білоруський цукор, і він триматиме ціну на рівні 6,5 грн./кг», - пояснили в асоціації.

На думку фахівців асоціації, така ціна триматиметься «десь до березня», а далі можуть бути зміни залежно від того, як виконуватиметься тарифна квота щодо ввезення цукру-сирцю в Україну.

Водночас, за даними асоціації, собівартість виробництва бурякового цукру ц.р. складе близько 5,4-5,5 грн./кг. «За первинними підрахунками були показники нижче, проте у вересні не було дощів, і замість 500 ц/га більшість компаній зібрала по 250-270 ц/га, тобто, половину врожаю, через що істотно підскочила ціна на цукровий буряк і зросла собівартість виробництва цукру», - додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, цього року, за прогнозами НАЦУ «Укрцукор», в Україні буде вироблено 1,5 млн. тонн цукру з буряків урожаю 2009 р.

Довідка УНІАН. Виробництво цукру в Україні в 2008/2009 МР знизилося на 15% - до 1,575 млн. тонн (у 2007/2008 МР - 1 млн. 859 тис. тонн). Минулого сезону було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрових буряків (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрових буряків склала 355 ц/га.

Місткість українського ринку цукру фахівці оцінюють у 2-2,2 млн. тонн.