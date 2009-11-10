Три чверті українців незадоволені рівнем безпеки дорожного руху

Три чверті українців висловлюють незадоволення рівнем безпеки дорожного руху.

Такі данні опитування навів на прес-конференції в Києві директор компанії Research&Branding Group Євген КОПАТЬКО.

За його словами, загалом таку позицію висловили 79% водіїв і 74% пішоходів. Водночас, оцінюючи рівень безпеки на дорогах, респонденти вказали на незадовільний стан доріг і культуру керування транспортними засобами.

Більшість респондентів практично єдині у думці, що основною причиною ДТП є людський фактор: у трійку найбільш небезпечних факторів ризику вони поставили керування у нетверезому стані, перевищення швидкості і користування мобільними телефонами під час руху.

61% опитаних вважають, що самі можуть стати учасниками ДТП, а троє з чотирьох респондентів заявили, що, дізнавшись про ДТП з людськими жертвами, стають більш уважними на дорогах.

Серед першочергових заходів з підвищення безпеки руху у першу трійку респонденти поставили покращення якості дорожнього покриття, підвищення культури учасників руху, більш ретельну підготовку водіїв.

У свою чергу голова Координаційної ради безпеки дорожного руху, народний депутат Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ назвав ДТП в Україні "прихованою епідемією" і зазначив, що, за даними міжнародних експертів, Україна опинилася на одному з перших місць у Європі за кількістю жертв на 1 млн. автомобілей - 961 загиблий.

При цьому він нагадав, що ряд депутатів звернулися до глави держави з проханням дослухатися до рекомендацій ООН й оголосити кожну третю неділю листопада Днем пам’яті жертв ДТП, "але відповіді поки не отримали".

Дослідження проводили з 16 по 28 жовтня методом особистого інтерв’ю у 24 регіонах України і Криму за квотною вибіркою за місцем проживання. Опитано 3118 осіб. Похибка вибірки становить +/-1,8%.