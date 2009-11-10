Малозахищеним киянам компенсують половину тарифу на воду

Мерія столиці компенсуватиме малозахищеним киянам приблизно половину тарифу на водопостачання.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідні зміни встановлено розпорядженням столичної адміністрації.

У зв’язку із поверненням тарифів на теплову енергію, централізоване опалення і постачання гарячої води для населення до рівня тарифів, які діяли до 1 червня цього року, змінено порядок надання адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення Києва.

Згідно з розпорядженням, починаючи з 1 жовтня 2009 р. на період до кінця року малозахищеним киянам надаватимуть адресну допомогу, що визначена як відсоток від чинних тарифів, а саме: 48,4% від тарифу з водопостачання та водовідведення холодної води та 56,8% від тарифу з водовідведення гарячої води.

Як зазначають в мерії, плата за комунальні послуги для соціально незахищених верств населення Києва визначається як різниця між нарахуваннями за комунальні послуги за тарифами, які діють з 1 жовтня, та адресною безготівковою допомогою.