Митники виявили контрабанду великої партії сигарет до Євросоюзу

Майже у кожному з 44-х великих мішків (вагою майже тонна) рівненські митники виявили контрабандні сигарети «Superkings”, які направлялися потягом у Литву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської митниці, приховані від митного контролю сигарети виявили під час огляду вантажу на митному посту «Сарни».

На думку митників, очевидно йдеться про чергову спробу контрабандного перевезення великої партії сигарет до країн Європейського Союзу.

Встановлено, що вантаж направлявся в Литву, відправник – приватне підприємство з Львівської області. Сигарети було приховано у вантажі “деревина паливна агломерована у вигляді гранул”. Вантаж затримали.

Це не перший випадок вилучення рівненськими митниками великої партії сигарет, що направлялися в країни ЄС. У квітні ц. р. в автомобільному пункті пропуску “Городище” митники вилучили 14232 блоків або 142 320 пачок сигарет марки “LM”, що також були приховані в мішках типу “біг-бег” (вагою в тонну кожен) з гранулами тирси.