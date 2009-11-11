Великобританія стала лідером за кількістю магазинних крадіжок

Пограбування магазинів у Великій Британії знову б`ють рекорди, свідчать дані нової доповіді Центру досліджень роздрібної торгівлі (Centre for Retail Research).

За даними Центру, в період з червня 2008 по червень 2009 вкрали товарів на суму майже 5 млрд. фунтів, що майже на 20% перевищує дані минулого року.

Експерти пояснюють зростання магазинних крадіжок фінансовою кризою, під час якої багато представників середнього класу намагаються таким способом підтримати свій добробут.

Великобританія - лідер за кількістю магазинних крадіжок у Європі і третя в світі після США та Японії.

ВВС