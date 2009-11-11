У Донецьку зняли 37 маршруток, що не пройшли дезобробку

У Донецьку за один день зняли з маршруту 37 одиниць громадського транспорту, що не пройшли необхідну дезобробку.

Про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. «37 одиниць непродезинфікованого транспорту було знято з маршруту за день», - сказав мер.

Присутній на прес-конференції Головний державний санітарний лікар міста Донецька Валерій КОВАЛЬОВ додав, що в місті регулярно проводять дезобробку рухомого складу міського електротранспорту і маршрутних таксі. Так, за добу продезинфікували міськелектротранспорту – на 100%, маршрутних таксі – на 97-99%.

Санітарний лікар також нагадав, що фахівці санепідслужби міста продовжують перевірки дотримання маскового режиму і виконання дезинфекційних заходів на ринках, об`єктах торгівлі, громадського харчування, комунально-побутової сфери, транспорті.

У Донецьку перевірили 2242 підприємства торгівлі, в 95% яких маскового режиму дотримувалися, і всі 53 міських ринки – у них режиму дотримувалися в 97%, повідомив В.КОВАЛЬОВ. Він зазначив, що за невиконання протиепідемічних заходів на перевірених об`єктах караються керівники цих підприємств і установ.