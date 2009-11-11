Держспоживстандарт забракував 40% соків і соковмісних напоїв

Територіальні органи у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України у третьому кварталі 2009 року перевірили 73 тисячі літрів соків і соковмісних напоїв на суму 351 тис. грн., з них забракували і зняли з реалізації 28 тисяч літрів на суму 138 тис. грн., що становить 38% перевіреної кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, всього протягом третього кварталу перевірили 727 підприємств сфери торгівлі, які займаються реалізацією соків і соковмісних напоїв. За результатами перевірок порушення виявили на 238 з них.

Здебільшого продукцію забракували і зняли з реалізації через відсутність необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про товар (5% забракованій продукції), відсутність номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності у супровідних документах (31%), відсутність супровідних документів, зокрема таких, які підтверджують якість і безпеку (91%), через реалізацію товарів, термін придатності яких вже закінчився (1%).

Наголошують, що через відсутність бюджетних коштів на проведення в 2009 році лабораторних досліджень соків і соковмісних напоїв Держспоживстандарт не зміг в порожньому об`ємі визначити відповідність перевіреної продукції вимогам нормативних документів за фізико-хімічними і мікробіологічними показниками.