Президент проти підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби до 36%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом закон України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби».

Як повідомили у прес-службі глави держави, пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

У своїх пропозиціях глава держави зазначає, що не може підписати цей закон через те, що підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби створить ризик надходження в Україну контрабандної продукції.

Крім того, Президент вважає, що встановлення нової (збільшеної) ставки акцизного збору на тютюнові вироби може призвести до скорочення виробництва і, відповідно, зменшення обсягів їх продажу. Як наслідок, мобілізація надходжень до державного бюджету України, в тому числі з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, може бути не забезпечена. Скорочення виробництва тютюнових виробів може спричинити вивільнення працівників галузі.

Також Президент зазначає, що збільшення ставок акцизного збору пропонується здійснити без додержання правил, установлених законом України «Про систему оподаткування», який є базовим законодавчим актом, що визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вказує, що пунктом 6 статті 1 розділу І закону пропонується виключити статтю 57 закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік», якою встановлено, що обласні та районні ради при затвердженні відповідних бюджетів мають виходити з того, що середньомісячна зарплата працівників виконавчого апарату ради не повинна перевищувати середньомісячну заробітну плату працівників апарату відповідної місцевої державної адміністрації».

На його думку, виключення названої статті може призвести до повторення ситуації, що склалася у 2008 році, за якої середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату обласних та районних рад установлювалася на значно вищому рівні, ніж працівників відповідних державних адміністрацій. Це створить напругу на місцях та потребуватиме додаткових видатків місцевих бюджетів на виплату заробітної плати в умовах складної ситуації із забезпеченням їх доходної частини, що призведе до відволікання ресурсів з інших важливих напрямів використання коштів цих бюджетів.

Також Президент зазначає, що Конституційний Суд України рішенням від 20 травня 2009 року № 11-рп/2009 визнав положення статті 57 закону про держбюджет на 2009 рік такими, що відповідають Конституції України.