Чого нема в аптеках - те можна знайти в інтернеті

Коли чогось немає в звичайному магазині, можна знайти в інтернеті. Ліки від грипу не виняток. Але проблема в тому, що ніхто не гарантує їхньої якості.

Складну епідеміологічну ситуацію в Україні та ажіотаж навколо цього використовують інтернет-шахраї. На Донеччині податкова міліція викрила підпільний склад медичних препаратів на суму півмільйона гривень, які реалізували, зокрема, через мережу інтернет-магазинів. Ціни були в 5 разів вищі за дозволені. До того ж, як показала перевірка, препарати для лікування «каліфорнійського грипу» за фармакологічними характеристиками не відповідали своєму призначенню.

Однак, проблема і в тому, що коли хворі люди постраждають, придбавши підробку через інтернет, їхні права практично неможливо захистити. Відповідальність за електронні договори не регулюється законодавством, каже в інтерв’ю «Німецькій хвилі» юрист, викладач Донецького юридичного інституту Наталія АЛЯБ’ЄВА: «Медикаменти, які придбали через інтернет-магазини, можуть виявитися підробкою, але права споживачів у даному випадку законодавство на сьогоднішній день в Україні не захищає».

За словами юриста, інтернет-шахрайство - це порівняно новий вид ошуканства українців, так само як і продаж ліків через інтернет. У першу чергу жертвами махінаторів стають молоді батьки, які, щоб зекономити час, купують ліки таким чином для дітей. Зазвичай, якщо йдеться не про ажіотажну ситуацію, медикаменти через інтернет-мережу коштують дешевше, ніж в аптеках. Але дуже складно сказати, чи перевіряють цей товар, каже юрист.

Більш того, якщо він неякісний, або прострочений, важко знайти відповідача. Навіть, якщо виникла технічна помилка, і ви отримали не ті ліки, які були вами замовлені, ви не зможете їх повернути, стверджує правознавець.

“Німецька хвиля”