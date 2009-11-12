47% безалкогольних напоїв не відповідають вимогам якості

У третьому кварталі 2009 року територіальні органи у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України перевірили 87 тис. літрів безалкогольних напоїв на суму 255 тис. грн. Забракували та зняли з реалізації 41 тис. літрів на суму 103 тис. грн., що становить 47% від перевіреної кількості.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили 813 підприємств сфери торгівлі, які займаються реалізацією безалкогольних напоїв, на 339 з них встановили порушення.

Основними недоліками, через які бракували продукцію, були: відсутність необхідної інформації про товар (6% забракованої та знятої з реалізації продукції), відсутність номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності у супровідних документах (11%), відсутність супровідних документів, у тому числі тих, що підтверджують якість та безпеку (79%), реалізація товарів з терміном придатності, що минув (1%).

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнули 266 осіб, на яких наклали стягнення на загальну суму 35,7 тис. грн. До 207 суб’єктів господарювання застосували адміністративно-господарські санкції на суму 25 тис. грн.