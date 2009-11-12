У Полтаві збудують «енергопасивний» будинок

У Полтаві збудують перший в Україні «енергопасивний» будинок.

Про це заявив радник міського голови Полтави з питань енергоефективності й енергозбереження Ігор МУРАШКО, повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави.

За його словами, в новому будинку, який спорудять у центрі міста на вулиці Коваля, 2, не використовуватимуть газ. На даху стоятимуть сонячні колектори, які забезпечать будинок теплом.

«Зараз ми розраховуємо варіанти, чи будуть це теплові геотермальні насоси, що подають тепло в будинок, чи біокотел на пеллетах», - сказав І.МУРАШКО.

За його словами, фінансування даного проекту проходить за підтримки Міністерства з питань екології Німеччини.

«Полтава виграла конкурс на це будівництво серед п`яти міст: Одеса, Львів, Київ, Харків, Полтава. Програма називається «Енергоефективні будівлі», - сказав І.МУРАШКО.

Зазначимо, що «енергопасивний» будинок дозволить зменшити втрати тепла взимку й нагрів будинку влітку.