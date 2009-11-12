У Криму огірки та помідори подорожчали на 12%

На споживчому ринку Автономної Республіки Крим у жовтні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 0,1%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше подорожчання зафіксували на огірки, помідори, кабачки, баклажани, гарбуз, перець - на 12%. На 1,0-3,9% підвищилися ціни на сіль, прянощі, вершкове масло, какао і порошковий шоколад, сало, тваринні жири, консервоване молоко, яйця, шоколад, джеми, повидло, мед, торти, шоколадні цукерки, карамель, зефір, халву, жувальну гумку, банани, солону рибу і морепродукти, хліб, чай, маргарин та інші рослинні жири, сир, кефір, ряжанку.

Водночас, подешевшали капуста (на 10,1%), яблука (9,5%), цибуля, буряк, морква (4,9%), кальмари та креветки (2,0%), свинина (1,7%), рис (на 1,5%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшилися на 1,1%, зокрема алкогольні напої подорожчали на 2%.