Українські супермаркети перевірили на рівень сервісу

Проект «Суспільство споживачів і суспільні об`єднання», який фінансується Європейським Союзом і впроваджується в рамках Програми розвитку ООН в Україні, провів дослідження рівня сервісу в супермаркетах.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник проекту Клавдія МАКСИМЕНКО.

За її словами, актуальність даного дослідження зумовлена збільшенням частки супермаркетів у загальному об`ємі щоденних покупок населення. Дослідження покликане визначити, чи можуть супермаркети надати споживачам очікуваний рівень сервісу.

За інформацією керівника експертно-аналітичного відділу Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» Ніни КИЛЬДІЙ, дослідження охопило 81 супермаркет 25 торгових мереж в Києві і регіонах, при цьому 10 мереж були представлені тільки одним супермаркетом. Для оцінки послуг супермаркетів взяли 20 показників, кожний з яких оцінювався за пятибалльной шкалою (для декількох супермаркетів однієї мережі виводили середній бал). Максимальна оцінка, яку могла отримати мережа, складала 100 балів.

Зокрема, оцінювали наявність камер схову, безкоштовних туалетів для відвідувачів, санітарно-гігієнічний стан приміщень і продукції, наявність каси для покупців від 1 до 3 одиниць товару, контрольних ваг, терміналу для оплати карткою, стоянки, дисконтних карт, пандусів і системи дверей для в`їзду інвалідних і дитячих колясок. Також оцінювали компетентність і ввічливість персоналу, оформлення куточка споживача, наявність книги скарг.

Н.КИЛЬДІЙ повідомила, що за результатами тестування 7 торгових мереж отримали оцінку «відмінно»: «Амстор», «Велика Кишеня», «Гріш», «Мандарин», «Мегамаркет», «Таврія-М» і «Техностандарт». Ще 16 супермаркетам поставили «добре»: «Абсолют», «Авеста», «АТБ-маркет», «Ашан», «Брусниця», «Варшава», «Вопак», «Метро», «Наш квартал», «Парус», «Полтава», «Сільпо», «Фуршет», «Фора», «Еко-маркет» і «Білла», а два супермаркети працювали на «задовільно»: «Полагросервіс» і «Корона».

Основні зауваження до мереж – відсутність туалетів, кас для покупців малої кількості товарів, контрольних ваг, відсутність послуги доставки продуктів додому, наявність зіпсованих продуктів і т.д.

За словами К.МАКСИМЕНКО, на її особисту думку порівняно з європейськими супермаркетами українські заслуговують на «трійку», бо вони не мають тих сервісів, які є необхідними для кожного європейського супермаркету – елементарного туалету, «швидких» кас, терміналів для оплати карткою.

«Це дослідження повинне стати конструктивною критикою для супермаркетів і закликом до дії», – відзначила Н.КИЛЬДІЙ, додавши, що супермаркети розуміють, в якому напрямі працювати і що покращувати. Водночас, вона відзначила, що багато сервісів не вимагають від керівництва магазину великих витрат, наприклад, встановлення контрольних ваг і т.д.

Довідка УНІАН. Проект «Суспільство споживачів і суспільні об`єднання» був створений у квітні 2006 року, фінансується Європейським Союзом і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Одним з головних напрямів діяльності проекту є захист українських споживачів від неякісної продукції і підвищення рівня їхньої свідомості як споживачів.