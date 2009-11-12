У Києві з’явиться мережа для торгівлі сезонною продукцією

Київський міський голова Леонід Черновецький підписав розпорядження про організацію сезонної торгівлі в місті Києві. Згідно з розпорядженням, найближчим часом в столиці створять мережу для продажу картоплі, овочів і фруктів, ягід та баштанних культур, що сприятиме покращенню рівня забезпечення столиці плодоовочевою продукцією.

Про це УНІАН повідомила прес-служба КМДА.

За повідомленням, київський голова зобов’язав профільні управління забезпечити оперативну та узгоджену видачу суб’єктам господарської діяльності відповідної дозвільної документації.

Окрім того, окремі положення даного розпорядження забезпечать посилення контролю за осередками несанкціонованої торгівлі на території міста Києва. Громадянам, що її здійснюють, столична влада запропонує торгові місця у тимчасових спорудах сезонної мережі.