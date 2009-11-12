У Черкаській області ціни на масло зросли на 5%

У Черкаській області індекс споживчих цін в жовтні 2009 року склав 100,5%, з початку року – 109,7%

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

За повідомленням, на споживчому ринку області в жовтні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,7%.

Найбільше подорожчало масло – на 4,9%. На 1,2-3,9% зросли ціни на молоко, яйця, сир, хліб, рибу і продукти з риби.

Водночас, на 2,3% подешевшала капуста, на 2% – фрукти, на 1,3% – картопля, на 0,9% – цукор, на 0,2% – м`ясо і м`ясопродукти. Алкогольні напої подорожчали на 1,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3% за рахунок підвищення квартирної плати на 2,4%. У сфері охорони здоров`я ціни підвищилися на 1,3% у зв`язку з подорожчанням стоматологічних послуг на 3,7% і фармацевтичної продукції на 2%.

Крім того, на 0,5% подорожчав одяг і взуття, на 0,2% – предмети домашнього вжитку, побутової техніки.