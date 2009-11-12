Компанія «Оболонь» почала виробництво білого пива

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, у листопаді вивела на ринок новий сорт білого нефільтрованого пива - «Зіберт Біле». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Характерна властивість новинки - це яскраво виражений смак, який досягається завдяки використанню виключно натуральних інгредієнтів.

Від інших сортів білого пива на українському ринку його відрізняє висока насиченість смаку, яскраво виражений аромат і присмак коріандру. Виготовляють «Зіберт Біле» лише з натуральної сировини високої якості: пшеничний солод власного виробництва надає пиву вишуканої пряності, а особливі суцвіття хмелю, що імпортується з Німеччини, додають приємні фруктові нотки й освіжаючий цитрусовий присмак.

У компанії зазначають, що технології «Пивоварні Зіберта» дозволяють уникнути процесу фільтрації, завдяки чому «Зіберт Біле» має насичений смак та зберігає максимальну кількість корисних речовин.

«Традиційно для марки «Zibert», нове біле пиво поєднує в собі високу якість і доступну ціну. Ми сподіваємось на те, що новий сорт від «Пивоварні Зіберта» сподобається українським споживачам», - зазначила директор з продажів і маркетингу ЗАТ «Оболонь» Олена ГАРБАРЧУК.

«Зазвичай біле нефільтроване пиво є дорожчим від світлих стандартних сортів, через це не всі охочі мають можливість його регулярно купувати. Тому «Зіберт Біле» - це прекрасна можливість для споживачів стати шанувальником справжнього якісного білого пива, адже його ціна у роздрібі за 0,5 л буде близько 3,50 грн», - говорить начальник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Нагадаємо, нове пиво «Зіберт Біле» вариться у місті Фастів на «Пивоварні Зіберта», яка входить до складу корпорації «Оболонь». На даний час «Пивоварня Зіберта» є найсучаснішою броварнею в Україні завдяки проведеній масштабній модернізації. Пиво під ТМ «Zibert» з`явилось на ринку навесні 2009 року і одразу завоювало прихильність споживачів, пропонуючи унікальне поєднання високої якості та доступної ціни. «Зіберт Біле» стало третім видом у лінійці ТМ «Zibert» після «Зіберт Світле» і «Зіберт Баварське». На усіх пляшках нового пива розміщують повідомлення про необхідність відповідального ставлення до пива та інформацію про безпечні норми споживання.

Також всі три сорти ТМ «Zibert» у холодний період року будуть доступні шанувальникам пива у новій 1,25 літровій ПЕТ-пляшці за ціною 1 літра.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.